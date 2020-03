Así luce The Rise of Skywalker como un juego de 16 bits

Star Wars: The Rise of Skywalker no tuvo un gran debut con la crítica, y mucho menos con los fans. Pero por el apartado de videojuegos, las cosas parecen ir mucho mejor con el enorme éxito de Star Wars Jedi: Fallen Order y la resurrección de Battlefront II. ¿Te imaginas como sería el Episodio IX si fuera un juego de 16 bits? Este fan sí y el resultado es impresionante.

A través de su canal de YouTube, el usuario Mr. Sunday Movies ha compartido esta excelente animación del final de The Rise of Skywalker, cubriendo cada una de las escenas más importantes de la conclusión de la saga Skywalker.

Recuerda que ya hay fecha de lanzamiento para el Blu-Ray y la versión digital de esta novena entrega en la franquicia, y si quieres conocer cuándo podrás llevarte a casa esta cinta, da click en el siguiente enlace.

Fuente: Mr Sunday Movies