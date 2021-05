Andrew Garfield revela que NO estará en la próxima película de Spider-Man

Conforme nos acercamos al 17 de diciembre de 2021, más y más personas desean saber si los rumores de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home se volverán realidad. Aunque la respuesta sigue siendo un completo misterio, recientemente Garfield fue cuestionado sobre esta posibilidad y, lamentablemente, negó su participación en el MCU.

En una plática en el podcast de Happy Sad Confused con Josh Horowitz, Garfield reveló que Marvel no se ha puesto en contacto con el actor para volver a interpretar a Spider-Man en esta supuesta adaptación del Spider-Verse. Esto fue lo que comentó:

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021