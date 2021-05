La película de Mortal Kombat finalmente debutó en todo el mundo, y a pesar de no ser la mejor adaptación de un videojuego allá fuera, definitivamente no es la peor. En general, parece que los fans quedaron muy contentos con el resultado final, así que una secuela podría ya estar dentro de los planes de Warner Bros.

Al final de Mortal Kombat, vemos que Cole Young ha regresado a entrenar artes marciales mixtas en su gimnasio local, antes de que la cámara se enfoque en un póster de nada más y nada menos que Johnny Cage. Este emblemático personaje de los videojuegos no estuvo presente durante este largometraje, pero todo apunta a que sí lo veremos en su hipotética secuela. Quién mejor para interpretarlo que Ryan Reynolds, y así podría verse caracterizado.

Vía Twitter, el propio Reynolds compartió este GIF donde lo podemos ver con la clásica vestimenta de Johnny, y la verdad es que le queda muy bien el papel.

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021’s best cell phone plan?

Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021