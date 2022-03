En mayo de 2021 se reveló que Amazon estaba en negociaciones para adquirir a Metro Goldwyn Mayer, uno de los estudios y casas productoras más importantes del siglo pasado. De esta forma, el día de hoy se reveló que este proceso ha llegado a su fin con una adquisición que costó $8.5 mil millones de dólares.

De acuerdo con Variety, gracias a esta compra, Amazon ahora tiene a su disposición más de cuatro mil películas y 17 mil episodios de televisión. Esta adquisición fue aprobada por la Unión Europa, y no es señalado como monopolio, ya que su contenido no se considera imprescindible, y no generaría problemas de competitividad. Aunque por el momento existe la posibilidad de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos no apruebe la operación, todo parece indicar que este no será el caso.

Esto fue lo que comentó Mike Hopkins, vicepresidente de Prime Video y Amazon Studios, al respecto:

“MGM tiene un legado de casi un siglo de producción de entretenimiento excepcional, y compartimos su compromiso de ofrecer una amplia gama de películas y programas de televisión originales a una audiencia global. Damos la bienvenida a los empleados, creadores y talentos de MGM a Prime Video y Amazon Studios, y esperamos trabajar juntos para crear aún más oportunidades para ofrecer narraciones de calidad a nuestros clientes”.

Por otro lado, estas fueron las declaraciones de Chris Brearton, director de operaciones de MGM:

“Estamos emocionados de que MGM y su generosidad de marcas icónicas, películas y series de televisión legendarias, y nuestro increíble equipo y socios creativos se unan a la familia Prime Video. MGM ha sido responsable de la creación de algunas de las películas y series de televisión más conocidas y aclamadas por la crítica del siglo pasado. Esperamos continuar con esa tradición a medida que avanzamos en este próximo capítulo, uniéndonos con el gran equipo de Prime Video y Amazon Studios para brindar al público lo mejor en entretenimiento en los años venideros”.

Si bien esto le da acceso a Amazon a películas como Rocky, Apocalypse Now, y muchas más, la joya de la corona aquí es 007. Aunque muchos podrían creer que James Bond ahora es una propiedad de la empresa de Jeff Bezos, este no es el caso, ya que Eon Productions sigue teniendo el control. Sin embargo, no se descarta que en un futuro veamos más productos relacionados con James Bond, como una serie para Prime Video.

Nota del Editor:

Una vez más, el mundo del cine se encoge. Aún está por ver que ahora Amazon con todas las propiedades que ahora están en su poder. Mínimo, algunas de las películas y series más icónicas llegarán a Prime Video, lo cual es bueno para su conversación y distribución, el problema serán las nuevas producciones.

