Al parecer, Beyond Good and Evil 2 sigue en desarrollo

Algo común en la industria de los videojuegos es el desarrollo de obras que tienen muchos años por detrás, y uno de los ejemplos más claros es Beyond Good and Evil 2, mismo que al parecer sigue en una etapa no favorecedora. Desde el 2017 fue anunciado por parte de Ubisoft, y desde ese momento solo hemos visto pocos avances que incluyen solamente CGI.

En un nuevo informe se menciona que el juego está en fase de bloqueo, con algunas áreas pequeñas con texturas de baja resolución. Eso significa, que el juego estaría en etapas de desarrollo temprano. Teniendo un reinicio en algún punto, dado que el verano pasado las pruebas de juego externas se estaban haciendo, pero esta noticia sería un paso hacia atrás.

Algunos sitios como Insider Gaming tienen en su poder imágenes y video proporcionados bajo anonimato y con la condición de que no se hagan públicas, sugiriendo que el juego probablemente se reinició desde el tutorial de la demostración Pre-Alpha que se mostró en 2018.

La mayoría de las imágenes y videos proporcionados muestran planetas vacíos con estructuras bloqueadas para edificios. Cualquier estructura que tuviera algún tipo de detalle es de muy baja calidad. Como si se tratase de una resolución de 480p o mucho menor.

vía: Insider Gaming

Nota del editor: Parece que varios juegos de Ubisoft están sufriendo de esto mismo. Ya que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time y Skull & Bones también tienen retraso en el desarrollo. Aún queda por ver qué deben decir.