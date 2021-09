Si bien los avances en inteligencia artificial cuentan con resultados positivos, estos algoritmos siguen teniendo una serie de problemas que han causado polémica. En este caso, se han encontrado un video en Facebook, en el cual se pueden ver a gente afroamericana, etiquetado como “primates”.

De acuerdo con The New York Time, el pasado 27 de junio de 2020, la cuenta de Daily Mail compartió un video descrito como: “hombres negros en altercados con civiles blancos y la policía”. Sin embargo, no fue sino hasta hace un par de días, que Facebook se dio cuenta de que esta publicación cuenta con la etiqueta de “primates”, y le pregunta a los usuarios si querían “continuar viendo vídeos sobre primates”, esto fue asignado por el algoritmo de la red social.

En respuesta, Dani Lever, un representante de Facebook, compartió el siguiente comunicado:

“Como hemos dicho, aunque hemos realizado mejoras en nuestra IA, sabemos que no es perfecta y tenemos más progreso que hacer. Pedimos disculpas a todos los que puedan haber visto estas recomendaciones ofensivas”.

Esta no es la primera vez que Facebook es señalado por este tipo de problemas. Constantemente ha criticado la inteligencia artificial a la compañía, ya que al momento de identificar personas por su tono de piel, han surgido una serie de casos de discriminación similares al que sucedió hace unos días.

Vía: PC Mag