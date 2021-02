Age of Calamity tendrá un pase de temporada con más personajes, escenarios y más

Después de varios rumores y filtraciones, se ha confirmado que Hyrule Warriors: Age of Calamity tendrá un Expanssion Pass, similar a Breath of the Wild, el cual nos dará la oportunidad de disfrutar de nuevos personajes y nuevas armas. De igual forma, este contenido no estará disponible inmediatamente, ya que llegará en dos fechas diferentes. Aquellos que pre-ordenen este contenido también recibirán un par ítems adicionales.

Este Pase de Temporada tendrá un precio de $19.99 dólares y las pre-órdenes comenzarán el próximo 28 de mayo. Después, en junio de 2021 llegará la primera ronda de contenido, la cual incluirá nuevos personajes, armas y una serie de retos adicionales. Por último, en noviembre de este año estarán disponibles nuevas historias, escenarios, peleadores y habilidades.

Sin duda alguna, más contenido para un gran juego.

Vía: Nintendo Direct