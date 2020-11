Adidas lanza nuevos tenis inspirados en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Faltan exactamente tres días para el lanzamiento del PlayStation 5, y junto a él también podrás disfrutar de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Para celebrar su futuro debut, Adidas ha creado unos increíbles tenis inspirados en el arácnido, mismos que también son utilizados por Miles en este próximo título de PS5.

En las siguientes imágenes podrás ver cómo lucen en el juego de PS5:

Conocidos oficialmente como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Superstar, estos nuevos tenis estarán disponibles en Estados Unidos, Canadá y ciertas regiones de Asia el próximo 19 de noviembre. Para ciertos mercados Europeos, dichos tenis no estarán disponibles hasta el 4 de diciembre. La mala noticia es que no hay mención sobre un lanzamiento en Latinoamérica, pero esperamos no sea muy difícil o costoso importarlos.

Fuente: PlayStation