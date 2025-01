Actor veterano volverá para trabajar en Scream 7

Después de casi tres décadas, Matthew Lillard volverá a la saga, dicen fuentes cercanas a la producción. El actor interpretó a Stu Macher en la original de 1996, siendo uno de los asesinos detrás de la máscara de Ghostface junto a Billy Loomis. Su personaje aparentemente murió en la escena final tras ser electrocutado y golpeado con un televisor, pero su regreso sugiere un giro inesperado en la historia.

Los detalles de la trama de Scream 7 aún se mantienen en secreto, incluyendo cómo será reintroducido el personaje de Lillard. Lo que sí se ha confirmado es que compartirá pantalla con Neve Campbell, Courteney Cox y Mason Gooding, además de nuevos integrantes como Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechener y Anna Camp. También se suma Scott Foley, quien participó en la tercera.

La franquicia, creada por Kevin Williamson y Wes Craven, se convirtió en un ícono del terror en los años 90 gracias a su combinación de horror y sátira del género slasher. Ahora la saga busca sorprender nuevamente a los fanáticos con un elenco renovado y el inesperado regreso de un personaje clave.

El filme será dirigido por Williamson con guión de Guy Busick, quien ya trabajó en las dos entregas anteriores. La producción está a cargo de James Vanderbilt, William Sherk y Paul Neinstein de Project X Entertainment. Aunque no hay una fecha de estreno confirmada, la película ya genera gran expectativa entre los seguidores del género. No está de más comentar, que desgraciadamente Jenna Ortega no volverá por cuestión de grabaciones con Merlina temporada 2.

Vía: The Wrap