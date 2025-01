BioWare da actualizaciones del esperado Mass Effect 5

El año pasado se lanzó a la venta Dragon Age: The Veilguard, último título de la desarrolladora BioWare, el cual realmente no consiguió las mejores ventas esperadas por EA, esto por múltiples razones donde se incluye la cuestión de temas sobre elegir el sexo del personaje. Y a pesar de estos tropiezos, la empresa sigue desarrollando lo que más esperan los jugadores, Mass Effect 5, título que no da señales de vida desde hace muchos meses.

Según el blog oficial de BioWare, el estudio sigue avanzando en la creación del esperado juego mientras optimiza su organización interna. Gary McKay, jefe general, explicó que están aprovechando este periodo entre proyectos para redefinir su forma de trabajo y asegurarse de que el equipo se estructura de manera eficiente. El desarrollo comenzó hace aproximadamente cuatro años, pero aún se encuentra en una etapa temprana. McKay mencionó que, en esta fase, no es necesario involucrar a todo el estudio, por lo que han redistribuido parte de su personal en otros equipos dentro de Electronic Arts. Sin embargo, el proyecto sigue en manos de desarrolladores con gran experiencia en la franquicia, incluyendo nombres clave como Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts y Parrish Ley. Hasta ahora, la prioridad del estudio fue Dragon Age: The Veilguard, lo que mantuvo a Mass Effect 5 en un segundo plano. No obstante, con el reciente lanzamiento han decidido enfocar sus esfuerzos en el desarrollo del próximo título de ciencia ficción. McKay aseguró que, aunque el proceso ha sido pausado, la visión del nuevo juego nunca dejó de evolucionar. Con BioWare volviendo su atención a la icónica saga, los seguidores de Mass Effect pueden esperar más novedades en los próximos meses. Aunque el juego sigue en una fase inicial, la confirmación de su desarrollo y el equipo involucrado generan expectativas sobre el futuro de la franquicia. Sin embargo, pasará un tiempo considerable antes de que se tenga una noticia de verdad relevante. Vía: Bioware