Actor de Los Caballeros del Zodiaco responde a las críticas

El mundo del cine en ocasiones suele ser todo un éxito para las compañías pero también hay algunos fracasos, y ese es el caso de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya El Inicio. Pues la cinta que trae a los personajes a la vida real no fue bien recibida, de hecho se le ha calificado muy mal en sitios como Rotten Tomatoes, dejando claro que es un desastre.

Sin embargo, hay personas que han llegado a defender el proyecto, pues hay ciertos fans que la vieron sin problema, sobre todo por el tema que les ha recordado la época de infancia al ver el show en la tv. Una persona que menciona se debe hablar de los gustos de los demás es Marcos Patiño, actor de doblaje que le da voz a Ikki en el anime y también esta cinta.

Este es un comunicado que puso en Facebook:

RESPETO, TOLERANCIA, EMPATÍA. Tres palabras que en la últimas semanas no ha existido en quien opina respecto a la película de “Caballeros del Zodiaco, el Inicio.” Pedimos respeto para los gustos, la diversidad, las preferencias, pero no somos capaces de respetar a quien piense distinto a nosotros, hay personas que sin conocerte y valiéndose del “anonimato” del Facebook se sienten con la autoridad de ofenderte cuando dices que a ti si te gusto, y otro grupo ofende a quien dice que no les gusto y un grupo más grande ofende sin aún haberla visto.