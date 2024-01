En el 2019, Matt Booty, el entonces jefe de los estudios propios de Xbox, mencionó que la compañía estaba abierta a la idea de llevar ciertos juegos a PlayStation y Nintendo Switch, y todo dependería de la propiedad en cuestión. Si bien han pasado cuatro años desde entonces, tal parece que por fin veremos esto, puesto que un nuevo rumor señala que uno de los títulos más aclamados de Xbox llegaría a las consolas de sus competidores en un futuro.

De acuerdo con Nate the Hate, un reconocido insider de la industria, Xbox estaría planeando un port de uno de sus títulos más aclamados de los últimos años. Aunque no se compartió el nombre de este juego, se mencionó que esta experiencia estuvo dentro de la conversación para Juego del Año cuando llegó al mercado. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En el calendario de 2024, Microsoft traerá uno de sus juegos first party más aclamados al sistema de un competidor. El título al que me refiero fue recibido con grandes elogios de la crítica. A los fans les encantó y estuvo en la conversación sobre el juego del año en el año de su lanzamiento. Cuando llegue el anuncio, creo que habrá mucha emoción porque es un juego de calidad. Creo que este es un movimiento inteligente para Microsoft… desde una perspectiva empresarial, si llevas juegos selectos a multiplataforma, a Switch y PlayStation, lo haces porque ves la calidad de la propiedad intelectual y la franquicia y quieres expandir su alcance más allá de la Xbox”.

Aunque por el momento se desconoce de cuál título se habla, se ha señalado a Hi-Fi Rush como el candidato predilecto para llegar a PlayStation y Nintendo Switch. El título desarrollado por Tango Gameworks llegó sorpresivamente al mercado en enero del año pasado, e inmediatamente se robó la atención del público. Tanto los jugadores como la crítica tuvo una recepción positiva, y fue considerado como uno de los mejores juegos de Xbox en el 2023, al grado de que muchos pensaban que iba a ser nominado a Juego del Año en The Game Awards hace un par de meses.

Si bien algunos pueden llegar a pensar que este movimiento por parte de Xbox es inesperado, en realidad ya lo hemos visto en el pasado. La serie Ori, por ejemplo, pese a ser publicada por Xbox, ha llegado a Nintendo Switch. Junto a esto, Minecraft sigue teniendo soporte en múltiples plataformas. De igual forma, no hay que olvidar que Microsoft respetó los contratos de exclusividad temporal de Ghostwire: Tokyo y Deathloop en PlayStation 5.

De esta forma, queda claro que hay un precedente para que Xbox llegue algunos de sus juegos más aclamados a otras consolas. En su momento, Matt Booty mencionó que esto sería una posibilidad, siempre y cuando esta decisión tuviera sentido. Esto fue lo que comentó en su momento:

“Creo que la pregunta es menos binaria: ‘¿debería estar en Switch, debería estar en PlayStation?’ y más, ‘¿tiene sentido para la franquicia?’ En otras palabras, ¿es un tipo de juego en el que se beneficiaría del efecto de red de estar en un montón de plataformas diferentes, o es un juego en el que podemos respaldarlo mejor poniendo recursos y asegurándonos de que nuestras plataformas, cosas? como xCloud, Game Pass y Xbox Live, ¿realmente se están inclinando por respaldar el juego?”

Si bien sería agradable ver títulos como Starfield en PlayStation 5, recordemos que la recepción de este título fue mixta. En su lugar, Hi-Fi Rush, pese a ser un juego más pequeño, aún es recordado con cariño por todos los que lo jugaron en su momento. De esta forma, llevar el trabajo de Tango Gameworks a otras plataformas tiene mucho sentido, especialmente considerando que esta entrega tiene más cabida en consolas como el Nintendo Switch.

Solo nos queda esperar a una confirmación oficial por parte de Xbox. Recordemos que, usualmente, todas las compañías llevan a cabo un tipo de presentación a principios de año, por lo que esta información podría volverse realidad en cuestión de días. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Hi-Fi Rush aquí. De igual forma, Walmart dejaría de vender juegos físicos de Xbox.

Nota del Editor:

La idea de ver Hi-Fi Rush en otras consolas me emociona, no solo por el hecho de que me daría una buena excusa para volver a jugar este fantástico título, sino que por fin tendría la oportunidad de tener una copia física. Al igual que Tunic, esta es una exclusiva de Xbox que me hubiera gustado pagar en su momento, y ahora esto se podría hacer una realidad.

Vía: Nate the Hate