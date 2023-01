5 juegos a seguir en febrero

2023 apenas está arrancando y los estrenos de videojuegos están a todo lo que dan. Luego de que la última semana de enero diera la patada de inicio para lo que podemos considerar esta temporada fuerte, febrero aparece como uno de los meses más intensos del año, pues tendremos múltiples lanzamientos de todo tipo y para todos los gustos, varios de ellos siendo de lo más esperado en un largo tiempo. La verdad es que una vez más, las primeras en sufrir serán nuestras carteras, por lo que te recomendamos, vayas tomando las medidas necesarias para poder sobrevivir. Sin más, acá te van cinco juegos que se estarán estrenando en las siguientes cuatro semanas y creemos, debes de tener muy en cuenta.

Hogwarts Legacy

Sí, la espera finalmente está por terminar y te podemos decir que por lo que hemos probado, Hogwarts Legacy está a la altura de lo que se está prometiendo. Este RPG para un solo jugador será el sueño de todos los fans de Harry Potter por la manera en la que nos deja explorar de manera libre los pasillos de la icónica escuela de magia y sus alrededores. Lo mejor de todo este asunto es que el combate, así como su historia precuela, pintan verdaderamente bien. Los hechizos y encantos aterrizarán en el PS5, Xbox Series X|S y PC este 10 de febrero. ¿Y qué hay de las versiones para consolas de pasada generación y Nintendo Switch? Pues bien, esas tendrán que esperar más semanas, pues Avalanche y Warner siguen trabajando para optimizar esta demandante experiencia para dicho hardware.

Like a Dragon: Ishin!

Fans de Yakuza, alégrense, pues un nuevo juego de la serie está por llegar. Like a Dragon: Ishin! precisamente se trata de un spin-off del adorado Like a Dragon que nos maravilló hace un par de años y que básicamente vino a reinventar a toda la saga de Yakuza. En esta ocasión nos tocará viajar al mundo de los samurai a finales del periodo Edo en este título que se podría considerar como un remake de aquella entrega lanzada en 2014 que hasta la fecha, no había salido de Japón por razones que desconocemos. La verdad es que lo mostrado hasta el momento nos tiene muy emocionados, por lo que ya no podemos esperar para que sea 21 de febrero y lo podamos disfrutar tanto en consolas de pasada generación, como de actual y claro, PC. No, por el momento no se ha dicho si es que hay planes de hacer una versión para el Nintendo Switch.

Atomic Heart

Desde que fue mostrado por primera vez, no pudimos evitar sentir atracción por Atomic Heart, shooter en primera persona que desparrama personalidad por todo su estilo de arte soviético, frenético gameplay y varias ideas que nos recuerdan mucho a lo que fue BioShock. Algo sumamente curioso de este título que por cierto, está programado para aterrizar en consolas de pasada y actual generación, así como en PC el próximo 21 de febrero, es que está siendo desarrollado por un estudio completamente desconocido de Chipre conocido como Mundfish, el cual, hasta donde sabemos, éste sería su juego debut. Como sea, el que Focus Entertainment esté en la publicación, nos deja tranquilos y con la idea de que estaremos recibiendo un buen juego.

Horizon Call of the Mountain

El siguiente 22 de febrero será un día muy importante para PlayStation, pues su nuevo dispositivo de realidad virtual se estará estrenando. La verdad es que si uno revisa los juegos de lanzamiento que tendrá el llamado PS VR2, hay poco por lo cual emocionarse, sin embargo, tendremos uno first party que sí llama mucho la atención. Horizon Call of the Mountain está llamado a convertirse en el juego insignia del visor y claro, ser una demostración de lo que es capaz toda la nueva tecnología que incluye. La verdad es que regresar al mundo de Aloy y compañía a través de algo tan novedoso, nos emociona bastante y claro, nos deja con mucha curiosidad sobre lo que será toda esta nueva apuesta de Sony para el futuro. Por supuesto, este título llega en exclusiva de PS5 y con el requerimiento obligatorio de tener el dispositivo VR para poder jugarlo.

Octopath Traveler II

Pareciera que fue ayer cuando nuestros Nintendo Switch se engalanaban con la llegada de Octopath Traveler en exclusiva, RPG con un estilo visual sin igual que en buena parte nos transportaba de regreso al mágico mundo que este género creó en los años noventa. Pues bien, luego de su gran éxito y claro, lo que fue Triangle Strategy, Square Enix puso manos a la obra para tener lista una secuela. Sobra decir que Octopath Traveler II luce sensacionalmente bien y que ya nos morimos porque sea 24 de febrero para poder jugarlo. La buena noticia para muchos es que en esta ocasión, su estreno no se limitará solo a la híbrida de Nintendo, sino que también estará llegando en esa misma fecha a PS4, PS5 y PC… sí, por alguna extraña razón y al menos por ahora, no se sabe si es que llegará a consolas de Xbox.