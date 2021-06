343 rompe el silencio y habla sobre los rumores de Master Chief en Smash Ultimate

Con solo un espacio más en el segundo y último Fighters Pass para Super Smash Bros. Ultimate, la lista de candidatos se reduce a solo un par de nombres. Uno de estos es Master Chief de la serie de Halo, el cual se rumoreaba iba a ser anunciado el día ayer, algo que no sucedió. Ahora, recientemente 343 Industries rompió el silencio, y por fin habla sobre estos rumores.

Recientemente, Brian Jarrard, gerente de comunidad de 343 Industries, decidió aclarar los rumores, y confirmó que por el momento no hay planes de incluir a Master Chief en el juego de peleas más importante de Nintendo. Esto fue lo que comentó:

As a longtime fan of both games, it would be amazing to have a Chief/Smash announce today. Nothing is happening that I'm aware of, but maybe momentum this week can open a door. If you agree, maybe we can *politely* express our excitement to @XboxP3 and @thetruebowser 🙏

— Brian Jarrard (@ske7ch) June 15, 2021