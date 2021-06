El juego de Demon Slayer The Hinokami Chronicles estará disponible en octubre

Después de varios meses solo compartiendo un par de imágenes, recientemente se dio a conocer que el juego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, por fin estará disponible el próximo mes de octubre. Esto de acuerdo con un folleto que se encontraba disponible en el Blu-Ray de Demon Slayer: Mugen Train en Japón.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Bandai Namco o CyberConnect2, parece que solo es cuestión de tiempo antes de tener un anuncio oficial. Es importante que esta ventana de lanzamiento solo es para Japón en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, y por el momento no hay planes para un estreno en occidente.

Aunque SEGA está trabajando en una versión en inglés para Asia, actualmente se desconoce si esta edición también estará disponible en octubre. Esperemos que se comparta información oficial lo más pronto posible, y se confirme un lanzamiento en occidente.

Vía: Gematsu