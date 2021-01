¡Zack Snyder’s Justice League ya tiene fecha de estreno en HBO Max!

Justice League es una película que ha dividido a los fans. Mientras que a muchos les gustó el trabajo de Josh Whedon, a otros les hubiera encantado disfrutar de la visión original de Zack Snyder. Afortunadamente, HBO Max y Warner Bros. le han dado una segunda oportunidad a este director para cumplir su visión. Ahora, después de varios meses de espera, el día de hoy se ha revelado la fecha de estreno para esta nueva versión de la polarizadora cinta del DCEU.

Por medio de un tweet publicado en la madrugada del 29 de enero, Zack Snyder ha confirmado que su versión de Justice League llegará de forma exclusiva a HBO Max el próximo 18 de marzo de 2021. Aunque originalmente estaba planeada como una mini-serie de cuatro capítulos, hace un par de días se confirmó que esta nueva edición será una película de cuatro horas.

Considerando que Warner Bros. tiene planeado un lanzamiento simultáneo en cines y HBO Max para todas sus películas, existe la posibilidad de ver Zack Snyder’s Justice League en las salas convenciones. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial de que esto vaya a ser una realidad. Un detalle bastante interesante, es que el 19 de marzo, un día después del estreno de esta cinta, estará disponible The Falcom and the Winter Soldier, la siguiente serie del MCU para Disney+. Tal parece que la rivalidad entre estas dos compañías continuará en la era del streaming.

En temas relacionados, aquí puedes ver el más reciente tráiler de esta nueva versión de la cinta de 2017.

Vía: Zack Snyder