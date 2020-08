Yakuza: Like a Dragon ya tiene fecha de lanzamiento para PS4, Xbox One y PC

Después de una filtración hace un par de meses, SEGA ha confirmado que Yakuza: Like a Dragon llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC en occidente el próximo 13 de noviembre. De igual forma, una versión para Xbox Series X estará disponible en algún punto del mismo mes. Por otro lado, la edición de PS5 se lanzará en una fecha posterior.

Además de esta revelación, SEGA también compartió un nuevo tráiler, el cual nos muestra un poco más del combate y los diferentes trabajos del juego, y puedes disfrutar de este adelanto a continuación:

En temas relacionados, el director de la serie de Yakuza dice que Ghost of Tsushima debió ser hecho en Japón. De igual forma, aquí te decimos cuáles serán las ediciones especiales de este juego.

Vía: SEGA.