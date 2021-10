Ya se filtró la película animada de Injustice

El próximo 19 de octubre se estará lanzando en formato físico y digital la película animada de Injustice. Se trata de una adaptación del videojuego del mismo nombre creado por NetherRealm Studios, y por lo general, es considerada por los fans como una de las mejores historias de DC Comics. Tristemente, parece que el largometraje animado no logró recrear esta sensación.

Lo anterior lo decimos porque la película ya se filtró en internet, y por supuesto, muchas personas aprovecharon para verla. Desafortunadamente, quienes la vieron aseguran que es muy mala.

INJUSTICE is one of the worst animated movies dc’s put out.

what they did with wonder woman, flash & even harley was beyond weird. the black canary erasure stained this movie from the beginning & i felt her absence when i was watching.

this movie simply shouldn’t exist. pic.twitter.com/iGIltmUNgD

— dimitri (@dianaTHEEprince) October 9, 2021