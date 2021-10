Mortal Kombat celebra su 30 aniversario este 2021

Vaya que el tiempo vuela. Esto lo decimos porque este 2021 se estarán celebrando los 30 años de Mortal Kombat, bueno, en realidad se celebran hasta 2022 pero Ed Boon, co-creador de NetherRealm Studios, empezó a trabajar en el primer juego de la saga en 1991, así que decidió adelantarse a los festejos.

Boon es alguien que está muy activo en Twitter, así que para celebrar los 30 años de esta franquicia, decidió compartirnos un vistazo al detrás de cámaras para el primer Mortal Kombat.

Mortal Kombat will be 30 years old in 2022. But 2021 marks 30 years since we actually BEGAN working on the game. To celebrate, it seemed like a fun idea to share some behind-the-scenes stuff. This clip shows how we created Scorpion’s iconic (GET OVER HERE!) spear move. (1 of 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R

— Ed Boon (@noobde) October 12, 2021