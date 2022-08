Después de casi una semana de torneos, eventos y una gran celebración, las Pokémon World Championships 2022 llegaron a su fin el día de hoy. Además de ser el gran regreso a los campeonatos presenciales, en esta ocasión fueron los fans de Europa, específicamente de Londres, Inglaterra, los que tuvieron la fortuna de celebrar este acontecimiento en su territorio. Ahora, la pregunta es: ¿dónde se llevará a cabo Pokémon World Championships 2023?

Como parte de los anuncios de la ceremonia de clausura, se reveló que Pokémon World Championships 2023 se llevará a cabo en Yokohama, Japón. Así es, el amado torneo y celebración regresa a su país de origen el próximo año. Esperemos pronto tener más información sobre las fechas en las que se realizará este evento.

