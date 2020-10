Ya puedes jugar Fallout 76 completamente gratis por tiempo limitado

Nadie puede negar que los primeros meses de Fallout 76 en el mercado no fueron lo que el público y Bethesda esperaban. Sin embargo, los desarrolladores no se dieron por vencidos con el juego y han trabajado en esta entrega para mejorarla de forma constante. Ahora, para demostrar todo el progreso que se ha hecho en este juego online, podrás jugar Fallout 76 de forma gratuita en PS4, Xbox One y PC.

A partir del día de hoy, 20 de octubre, y hasta el 26 de este mes, podrás disfrutar de este juego totalmente gratis. Además de la experiencia base, tendrás acceso al contenido de Wastelanders y Nuclear Winter, podrás participar en una serie de eventos especiales como el Legendary Vendor Sale, y probar el sistema de suscripción de Fallout 1st con una gran serie de descuentos.

Además, habrá tres eventos en el transcurso del 22 de octubre, hasta el 26 de octubre, en donde podrás obtener el doble de S.C.O.R.E. y experiencia, así como 25% de descuento en armas y armaduras legendarias. Es importante mencionar que para jugar en Xbox One será necesaria una suscripción activa a Live Gold. Esta es, sin duda alguna, una gran prueba que nadie debe de dejar pasar.

En temas relacionados, Fallout 4 correrá a 60fps en Xbox Series X|S. De igual forma, Obsidian Entertainment habla sobre un posible Fallout New Vegas 2.

Vía: Fallout