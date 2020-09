Obsidian Entertainment habla sobre un posible Fallout: New Vegas 2

La adquisición de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, no solo significa que veremos más juegos de esta compañía en Xbox Series X en un futuro, sino que la posibilidad de ver Fallout: New Vegas 2 es más factible, esto debido a que Obsidian Entertainment, quienes forman parte de Xbox Game Studios, trabajaron en Fallout: New Vegas para Bethesda.

Después de darse a conocer este gran anuncio el día de hoy, algunos fans comenzaron a cuestionar a Obsidian Entertainment sobre la posibilidad de ver una secuela de su popular FPS de 2010. Aunque la compañía no respondió de una forma positiva o negativa, sí compartieron en tweet en donde dejan abierta la posibilidad de ver Fallout: New Vegas 2.

Actualmente Obsidian Entertainment se encuentra trabajando en el DLC para The Outer Worlds, así que por el momento dudamos que Fallout: New Vegas 2 sea anunciado, aunque tampoco se descarta la posibilidad de ver a este estudio trabajando con Bethesda y en la serie de Fallout una vez más.

En temas relacionados, la compra de Bethesda por parte de Microsoft costó más que todos los ingresos de PlayStation en 2019. De igual forma, Microsoft pagó $3 mil millones de dólares más por Bethesda que Disney por Star Wars.

Vía: Obsidian Entertainment