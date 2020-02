Ya puedes descargar Assassin’s Creed Syndicate gratis en PC

Esta semana es especial. Hoy no es un jueves cualquiera, sino que es un jueves dedicado a descargar dos juegos completamente gratis cortesía de la Epic Games Store. En esta ocasión: Assassin’s Creed Syndicate y Faeria.

¿Disfrutaron de Kingdom Come: Deliverance y Aztez? Bueno, es momento de obtener más juegos gratuitos para tu PC. Como les adelantamos en la semana, Assassin’s Creed Syndicate puede ser tuyo sin costo alguno, algo que sin duda hará feliz a los fans de esta serie y de la tienda virtual.

Syndicate fue publicado originalmente en octubre de 2015 y fue la última entrega de la saga con un diseño tradicional. Por último, Epic Games regalará Faeria, un juego de cartas y estrategia de fantasía desarrollado por Abrakam.

Assassin's Creed: Syndicate and Faeria are FREE on the Epic Games Store until February 27!

Whether you begin in the realm of fantasy and magic, or London, 1868 — adventure awaits. ✨https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/E9OpdackbP

— Epic Games Store (@EpicGames) February 20, 2020