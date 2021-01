Ya jugamos Little Nightmares II y aquí te contamos qué tal está

El primer Little Nightmares debutó en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los juegos más populares entre los fans del género. Evidentemente, había mucha anticipación en torno a su secuela, y tras ser anunciada oficialmente durante Gamescom el año pasado, finalmente tuvimos oportunidad de jugar Little Nightmares II. En este artículo te damos nuestras opiniones sobre lo nuevo de Tarsier Studios y Bandai Namco.

Antes de que te empecemos a contar formalmente qué tal está Little Nightmares II, es importante aclarar que se trata de una versión anticipada, puesto que el juego completo llegará al público el próximo 11 de febrero. Con esto fuera del camino, es hora de que te platiquemos nuestras opiniones.

Little Nightmares II sigue una fórmula muy parecida a la del juego original, excepto que en esta ocasión tomaremos control de Mono, un protagonista totalmente nuevo de la franquicia. Durante nuestra aventura seremos acompañados por Six, protagonista del título original, y será posible jugar con otro amigo de manera cooperativa local, es decir, no habrá funcionalidades online. Al menos por ahora.

Cuando no estemos jugando con alguien más, la inteligencia artificial tomará control de Six para ayudarnos con los diversos puzzles que nos pone el juego enfrente y debo decir que, aunque está lejos de ser perfecta, la IA de Six hace un decente trabajo en no entorpecer nuestro progreso.

Parte de lo que hacía tan genial al primer Little Nightmares fue su aterradora atmósfera, y afortunadamente, la secuela no es la excepción. En esta demo pude jugar los primeros dos niveles del juego y me complace decir que los disfrute bastante.

El diseño de niveles se siente muy bien elaborado, y parece que sus desarrolladores lograron encontrar un buen balance entre los encuentros de enemigos y la exploración. No te sentirás agobiado por ninguno de estos dos elementos. Los controles también se sienten muy precisos, y al menos en mi caso, respondían adecuadamente a cada uno de mis comandos.

Como era de esperarse, los enemigos están muy bien logrados y cada uno de ellos desprende esta sensación de misterio, casi como si se tratase de alguna entidad fuera de este mundo o algo similar. A pesar de tener una atmósfera aterradora, yo no categorizaría a Little Nightmares II exactamente como un juego de terror, ya que más que nada lo consideró un título de platforming, y uno muy bien hecho.

Los puzzles fueron lo suficientemente desafiantes, aunque nada demasiado complejo, pero recuerda que te estoy hablando de los primeros dos niveles del juego, así que esto podría ser diferente una vez que progrese más en la aventura.

En general, quedé muy satisfecho con lo que pude jugar de Little Nightmares II y creo que nos espera un juego muy, muy divertido. Sí, tuve unos cuantos bugs y glitches, pero no olvides que jugué una versión anticipada.

Little Nightmares II debutará el próximo 11 de febrero para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Acá te compartó los requisitos mínimos y recomendados para tu computadora.

Mínimos:

– Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

– SO: Windows 10

– Procesador: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350

– Memoria: 4 GB de RAM

– Gráficos: Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB | AMD Radeon HD 7850, 2 GB

– DirectX: Versión 11

Recomendados:

– Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

– SO: Windows 10

– Procesador: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350

– Memoria: 4 GB de RAM

– Gráficos: Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

– DirectX: Versión 11