Xenoblade Chronicles: DE debutó en el segundo puesto de ventas en Japón

Una vez más es momento de mirar al otro lado del mundo y descubrir cuál fue el juego más vendido en el mercado japonés durante la última semana. En esta ocasión contamos con nuevos participantes, como Xenoblade Chronicles: Definitive Edition y Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle.

En esta ocasión estamos hablado del periodo entre el 25 y 31 de mayo de 2020. La remasterización de Xenoblade Chronicles fue el juego nuevo más vendido gracias a sus 90,789 unidades. Sin embargo, esto no fue suficiente para ganar el primer puesto en general, ya que Animal Crossing: New Horizons consiguió mover 102,749 copias.

La semana pasada también nos ofreció el port para PlayStation 4 de The Legend of Heroes: Ao no Kiseki, el cual debutó con 12,407 copias vendidas. Uta no Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE para Nintendo Switch abrió con 9,216 unidades movidas. Po último, Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle para PlayStation 4 logró vender 7,397 copias.

Software:

–Animal Crossing: New Horizons – 102,749 (4,685,419)

–Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 90,789 (Nuevo)

–Ring Fit Adventure – 39,518 (956,559)

–The Legend of Heroes: Ao no Kiseki – 12,407 (Nuevo)

–Mario Kart 8 Deluxe – 10,415 (2,965,844)

–Splatoon 2 (Versión del paquete incluida) – 10,041 (3,437,424)

–Uta no Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE for Nintendo Switch – 9,216 (Nuevo)

–Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle – 7,397 (Nuevo)

–Super Smash Bros. Ultimate – 7,262 (3,711,072)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión del paquete incluida) – 6,714 (1,399,850)

Hardware:

-Switch – 73,117 (11,488,030)

-Switch Lite – 34,476 (2,266,677)

-PlayStation 4 – 3,264 (7,592,656)

-PlayStation 4 Pro – 2,603 (1,540,180)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 1,109 (1,717,312)

-Xbox One X – 174 (20,418)

-New 3DS LL – 48 (5,887,618)

-Xbox One S – 11 (93,300)

Vía: Gematsu