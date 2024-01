Xbox se burla de PlayStation con la franquicia Yakuza

La franquicia de Yakuza es bastante importante a día de hoy, dado que SEGA ha hecho el esfuerzo por traer todos sus videojuegos a este lado del mundo, eso nos lleva a que este mismo mes se lanza la nueva iteración que promete cumplir en todo aspecto, ya sea la narrativa y los gráficos. Y es un hecho que Xbox quiere tratar a la saga como su hogar, puesto que básicamente toda la historia se encuentra disponible en Game Pass, ya sea los títulos de años anteriores o los que están por venir próximamente.

De hecho, hace poco se ha llevado a cabo una especie de burla hacia PlayStation, pues si bien también cuenta con los juegos en la tienda, esos se deben comprar para acceder a cada uno. Y en cierta publicación, hablan de las ofertas de invierno para que los usuarios aprovechen en comprar las entregas. Para hacer el paralelismo, Xbox también hizo lo suyo en la plataforma de Twitter, mencionando que el jugador se puede llevar lo mismo pero con el pago de acceso a Game Pass, el cual cuesta igual.

Aquí las publicaciones:

PSA: You can get Yakuza 0 to 6 for less than £25(!!) right now in the Jan Sale

£3.99 – Yakuza Zero*

£3.99 – Yakuza Kiwami**

£3.99 – Yakuza Kiwami 2**

£8.74 – The Yakuza Remastered Collection*

£3.99 – Yakuza 6: The Song of Life*https://t.co/F2mEv6H29x

*ends Jan 5

**ends Jan 17 pic.twitter.com/xEn28Js9uM

— PlayStation UK (@PlayStationUK) January 3, 2024