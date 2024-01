Hacen ilustración de Cell de Dragon Ball aspecto realista

El mundo de Dragon Ball es bastante extenso a día de hoy, con diferentes productos que se ponen a la venta como películas, el manga, anime, videojuegos y figuras de todo tipo que tienen como objetivo estar posicionadas en la vitrina de los coleccionistas de la saga. Obviamente, la clave de la marca es que los personajes se han ganado el corazón de la fanaticada, incluso los villanos, ya sea desde los más simpáticos hasta quienes realmente no tienen un poco de piedad por los enemigos.

Recientemente Cell, de la saga de los Androides, ha tomado relevancia en los nuevos productos audiovisuales con la película de Dragon Ball Super: Super Hero, ya que volvió de alguna manera con su nueva versión recargada que ha sido vencida una vez más por Gohan. Y esto ha llevado a la gente a pensar cómo se vería este con aspecto de la vida real para un live action, teniendo un resultado que realmente puede ser desagradable si existiera, y es que para empezar, el personaje se basa en un bicho.

Cell es un bioandroide, una criatura creada por el Dr. Gero, un científico de la Red Ribbon, con el objetivo de lograr la creación perfecta. Cell pasa por varias etapas de evolución: Imperfecto (Cell Imperfecto), Semiperfecto (Cell Semiperfecto), y Perfecto (Cell Perfecto). Fue diseñado con la capacidad de absorber a otros seres para aumentar su poder. Tiene células de guerreros poderosos, incluidos Goku, Vegeta, Piccolo y Freezer, entre otros, lo que le permite acceder a sus habilidades y técnicas.

Nota del editor: Definitivamente se agradece que este tipo de criaturas no existan en la vida real, hasta sería aterrador ver a Cell en una película live action de la saga, algo que no pasará después del desastre de Evolution hace años atrás. Sin embargo, es posible que lo quieran intentar de nuevo ahora con el auge de One Piece.