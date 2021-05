Xbox revela los efectos positivos de los videojuegos en la pandemia

Durante el último año, los videojuegos se vieron beneficiados por la pandemia. Al estar encerrados en caso, el tomar un control y disfrutar de algún título hizo que la vida de ciertas personas no se sintiera tan pesada. De esta forma, un reciente estudio por parte de Xbox ha revelado que este medio tuvo varios efectos positivos durante este complicado periodo.

Como parte del Programa de comentarios de la comunidad sobre la accesibilidad, Xbox se encargó de encuestar a varios jugadores con discapacidad, para así descubrir los efectos positivos que tuvieron los videojuegos durante la pandemia. El 84% de los encuestados estaban de acuerdo en que este medio tuvo un efecto benéfico en su salud mental a lo largo de la pandemia.

De este número, el 82.9% de los jugadores señalaron que los videojuegos fueron una herramienta para liberar estrés. Por otro lado, el 63.7% mencionó que esto les ayudó a combatir estrés emocional. De igual forma, el 54.1% reveló que el disfrutar de algún título les permitió tener más control que en la vida real. En el 38.6% de los casos, se comentó que esto les ayudó a reducir dolor físico.

Aunque la pandemia y cuarentena son impedimento para ver a nuestros seres queridos, los videojuegos han creado una forma de unirnos con amigos y familiares como nunca antes. De esta forma, el 71.7% de los encuestados estuvieron de acuerdo con que los videojuegos les ayudaron a sentirse menos aislados. Por si fuera poco, se menciona que esta misma cantidad de personas ahora consideran a los videojuegos como parte de su rutina diaria.

Sin duda alguna, los videojuegos han tomado una mayor importancia en el día a día de muchas personas. Títulos como Animal Crossing: New Horizons y Among Us han permitido que cientos de personas se mantengan en contacto de cierta forma.

Vía: Xbox