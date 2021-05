El nuevo DLC de Hitman III ya tiene fecha de lanzamiento

Hitman III sigue creando y liberando contenido para todos los jugadores que no pueden dejar de cumplir contratos en los pies del Agente 47. En esta ocasión, el segundo acto del DLC conocido como The Seven Deadly Sins, ya tiene fecha de lanzamiento, y esto es lo que podemos esperar en esta ocasión.

Será el próximo 13 de junio cuando los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de la Temporada del Orgullo, el segundo de los siete pecados capitales que rigen el gran DLC de Hitman III. Este contenido agrega el contrato de Chongqing – The Pride Profusion, el traje de The Narcissus y las armas con temas de pecado: The Proud Swashbuckler y The Majestic.

Después del Orgullo, IO Interactive ya está trabajando para entregarnos la Pereza en un futuro no especificado. Aunque considerando el ritmo de lanzamiento, es posible que en junio tengamos más información al respecto. Recuerda, el DLC de Orgullo como parte de The Seven Deadly Sins estará disponible a partir del próximo 13 de junio.

En temas relacionados, un rumor asegura que IO Interactive está trabajando en un nuevo juego de fantasía para Xbox. De igual forma, esta compañía ha abierto un nuevo estudio en España.

Vía: IO Interactive