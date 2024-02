Xbox no tiene la intención de eliminar los juegos físicos

Estos días han sido bastante complicados para Xbox, dado que a inicios de año se reveló que iban a estar despidiendo a casi 2000 personas dentro de su plantilla, y a eso le siguieron los rumores de que se estaría convirtiendo en third party, lo cual al final no pasó para el alivio de los fans. Algo que también llamó la atención, es que se hablaba de que ya querían sacar más media física, pues ahora todo mundo consume digital, pero eso se habría interpretado como que desean eliminarla y ya no sacar discos para sus consolas.

Se empezó a hablar más del tema cuando se descubrió que hay una consola enteramente digital con forma de cilindro en planes, y obviamente con eso en mente, se le ha preguntado a Phil Spencer qué va a suceder, y sobre si aún tratarán de dar soporte a los medios físicos. La respuesta ha sido directa pero efectiva, pues el líder dice que no habrá problema con seguir sacando discos, pero siempre van a seguir el camino del consumidor, y eso es justamente adquirir los juegos mediante una descarga.

Aquí lo mencionado:

Apoyamos los medios físicos, pero no tenemos la necesidad de impulsarlos de manera desproporcionada con la demanda de los clientes. Enviamos juegos física y digitalmente, y en realidad simplemente seguimos lo que hacen los clientes. Y creo que nuestro trabajo al ejecutar Xbox es cumplir con las cosas que la mayoría de los clientes quieren. Y en este momento, la mayoría de nuestros clientes compran juegos digitalmente. Las consolas de juegos se han convertido en el último dispositivo electrónico de consumo que tiene un disco. Y este es un problema real, simplemente en términos de la cantidad de fabricantes que realmente están fabricando unidades y el costo asociado con ellas. Pero diré que nuestra estrategia no depende de que las personas se vuelvan totalmente digitales. Y deshacerse de lo físico no es algo estratégico para nosotros.

Con eso en mente, los fans pueden estar tranquilos de que al menos por una generación más podrán consumir los discos Blu Ray para los juegos, aunque en este caso se traten de simples llaves, dado que el juego se descarga completamente en la consola para poder jugarse. PlayStation 5 no está exento de los mismo, pues son cada vez más los juegos que tienen nada información en el disco y lo demás se baja de internet, el ejemplo más claro se lo podremos atribuir a la saga de Call of Duty.

Vía: VGC

Nota del editor: Por ahora la media física está a salvo, pero intuyo que todo esto podría morir después la generación que se aproxima, pues hasta en Nintendo Switch mucho público prefiere consumir títulos digitales. Y pues entre más dinero pueda ahorrar una empresa, no sentirán nada de remordimiento eliminar algunas cosas.