Xbox Live presenta problemas nuevamente

Parece ser que Xbox Live no está funcionando, otra vez. Al momento de redactar esta nota, se desconoce cuántos usuarios están siendo afectados por el problema, pero sí es lo suficientemente grave como para que la cuenta de Xbox nos hiciera saber que hay fallas en el sistema. Este sería el segundo problema en menos de una semana.

We are aware that users are experiencing issues with matchmaking, Party Chat, and Looking For Groups. Our engineers are working on fixing this now. We will keep you posted here when we have updates!

— Xbox Support (@XboxSupport) March 20, 2020