¿Has estado teniendo dificultades ingresando a Xbox Live? No te preocupes, no eres el único. Xbox ha confirmado que el servicio actualmente está presentando problemas, pero la buena noticia es que Microsoft ya trabaja en la solución.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Xbox Support publicó lo siguiente:

We’re aware that users are seeing issues signing into Xbox Live services. Our teams are looking into this issue. We will update you here but in the meantime, you can find updates on our status page. https://t.co/dG2dbISiH7

— Xbox Support (@XboxSupport) March 12, 2020