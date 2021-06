Xbox habla sobre la exclusividad de Starfield, y menciona que “no hay nada que disculpar”

Durante las últimas semanas hemos visto como Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, se ha disculpado por la exclusividad de Starfield en Xbox, solo para después aclarar sus comentarios y encontrar un punto medio en este tema. Ahora, para continuar con esta historia, Aaron Greenberg, jefe del marketing de Xbox, se ha unido a la conversación, afirmando que no hay algo de que disculparse.

Durante la reciente participación de Pete Hines y Aaron Greenberg en el canal de BrutalSam, el jefe de marketing de Xbox mencionó, en un tono jocoso, que no hay necesidad de disculparse por la exclusividad de Starfield. Al final del día, Microsoft pagó más de $7 mil millones de dólares por adquirir a Bethesda y al resto de los estudios de ZeniMax Media, así que su posición tiene mucho sentido.

