Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estrena tráiler con un villano sorpresa

Tras un breve teaser en abril de este año, Marvel Studios ha liberado el primer tráiler oficial de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una de las tres películas que el estudio estará lanzando este año junto a Black Widow y The Eternals.

Como pudiste ver, parece que The Abomination, de The Incredible Hulk, estará de regreso en el MCU tras años de ausencia, aunque por el momento no podemos confirmar al cien por ciento de que sea el mismo personaje.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings llega a cines el próximo 3 de septiembre.

Fuente: Marvel Studios