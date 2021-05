Xbox Cloud Gaming podría ser un requisito para los desarrolladores indie

La semana pasada se filtraron muchos documentos confidenciales como parte del juicio entre Epic Games y Apple, y el más reciente de éstos revela información bastante interesante sobre Xbox Cloud Gaming.

Este documento privado de 222 páginas, creado en septiembre de 2020, y presuntamente verificado por The Verge, sugiere que Microsoft ahora requiere a los desarrolladores indie dar soporte a Xbox Cloud Gaming para poder publicar en la plataforma.

“En una parte del documento, se menciona que Microsoft ha estado requiriendo que los desarrolladores indie acepten que su juego funcione en xCloud para seguir publicándolo en Xbox.”

No es sorpresa que Microsoft quiera que los desarrolladores indie se sumen a xCloud, puesto que el servicio será una parte importante en el futuro de la compañía. Por supuesto, actualmente Xbox Cloud Gaming no soporta juegos que no estén en Xbox Game Pass, pero parece que eso cambiará próximamente.

Fuente: The Verge