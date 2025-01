WhatsApp cambia el inicio de sesión para siempre

Es un hecho que WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería por excelencia, y es que gracias a su tipo de uso sencillo es que personas desde muy jóvenes hasta más maduras entienden cómo funciona, a tal punto de que familias enteras tienen sus grupos para hablar. Parte del éxito se debe a las actualizaciones que se integran de forma periódica; de hecho, de forma reciente se está lanzando una nueva que gustará a muchos usuarios.

Meta ha anunciado un cambio revolucionario: la plataforma se integrará completamente con Facebook e Instagram como parte de una estrategia de unificación. Esta actualización permitirá a los usuarios compartir contenido entre las aplicaciones con un solo clic y simplificará el inicio de sesión gracias a un sistema centralizado.

La integración, que ya ha comenzado a implementarse de manera gradual, permitirá vincular cuentas al Centro de Cuentas de Meta. Los usuarios podrán publicar estados de WhatsApp directamente como historias en Facebook o Instagram, eliminando la necesidad de duplicar contenido. Además, será posible iniciar sesión en la app utilizando credenciales de las otras redes, aunque la autenticación en dos pasos seguirá siendo necesaria para garantizar la seguridad de los chats.

Meta asegura que esta vinculación es completamente opcional y respeta las medidas de privacidad, incluyendo su cifrado de extremo a extremo. “Nuestro enfoque es simple: su cuenta permanece separada y nadie más puede modificarla”, afirmó la compañía en un comunicado. Los usuarios podrán gestionar sus preferencias de vinculación y seguir teniendo control total sobre qué funciones desean habilitar.

En esta primera fase de integración, las aplicaciones compartirán características como la gestión de avatares y stickers basados en inteligencia artificial. Meta planea añadir más funcionalidades en el futuro, aunque aún no ha especificado fechas. No está de más comentar, que este cambio en WhatsApp no será inmediato, irá llegando de forma gradual.

Vía: HT