Estas tarjetas de Pokémon llegarán a la Cajita Feliz de McDonald’s

A finales de enero los restaurantes de comida rápida, McDonald’s, estarán a reventar por una razón, y esa es la nueva colaboración que estarán teniendo con Pokémon en forma de la cajita feliz, con una comida para niños incluida y el típico juguete que viene dentro la misma. Sin embargo, parece que en esta ocasión no habrá plásticos sino algo que se considera más valioso, las queridas tarjetas TCG que en muchos casos son exclusivas y no salen en otra parte como los clásicos sobres.

Mediante la cuenta oficial de los monstruos de bolsillo, se ha dejado ver que la promoción estará enfocada en los personajes de tipo Dragón, con cuatro tipo de cajitas de cartón a elegir: Dragonite, Bramaluna, Rayquaza y Charizard, los cuales vienen con sus respectivos sobres y la carta edición especial. Además, es posible recibir un código QR para hacer la digitalización en la parte online de este juego.

Aquí las puedes ver:

Hey Trainers! Take a closer look at the art and cards featured in our newest Pokémon Happy Meal® from McDonald’s 👀

Which one is your favorite? pic.twitter.com/ktvn2Sq8Nq

— Pokémon (@Pokemon) January 21, 2025