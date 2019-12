Weathering With You no fue seleccionada a Mejor Película Extranjera en los Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó una pequeña lista previa de las películas nominadas a varias categorías de la siguiente entrega de los premios Óscar. Lamentablemente, la nueva película de Makoto Shinkai, Weathering With You, no logró entrar en la lista de mejores películas extranjeras.

Esta era la primera vez que Japón somete una película animada a la categoría de Mejor Película Internacional desde Princesa Mononoke en 1988. Weathering With You comenzó su carrera teatral que califica para el Óscar el 5 de diciembre. Afortunadamente, la película también fue presentada para la categoría de Película Animada.

Weathering With You ganó el Premio del Público en el Animation Is Film Festival en Los Ángeles en octubre, y también ganó el Mejor Largometraje de Animación en los Premios Asia Pacific Screen en Australia en noviembre.

Hablando de anime, ya sabemos cuándo se llevarán a cabo Los Premios Anime 2019 de Crunchyroll. De igual forma, puedes checar las nuevos adelantos de la siguiente película de My Hero Academia: HEROS RISING aquí.

Vía: Anime News Network