We Happy Few probablemente no tendrá secuela directa

We Happy Few está lejos de ser el exitoso proyecto que Compulsion Games quería que fuera. Sin embargo, el equipo hizo un gran trabajo apoyando al juego después de su lanzamiento en agosto 2018. En una reciente entrevista con US Gamer, Guillame Provost, fundador del estudio, habló sobre cómo el equipo tiene planes de utilizar la experiencia obtenida para trabajar en un nuevo universo.

De acuerdo con sus desarrolladores, el problema que plagó a We Happy Few desde un inicio fue el parecido que tenía con BioShock. Esto evidentemente provocó enormes expectativas en los fans, quienes no tardaron en hacer cientos de comparativas entre ambos juegos, incluso antes de que llegara oficialmente al mercado.

Una vez que la comunidad finalmente tuvo el título entre sus manos, quedaron decepcionados ante lo que creían que se les había vendido: un sucesor espiritual de BioShock, que, de acuerdo con Provost, era imposible imitar:

“BioShock es un juego de $80 millones de dólares. Compulsion Games simplemente no es un estudio de esa escala.”

Dicho esto, el estudio aprendió bastante durante su desarrollo, y están dispuestos a aplicar todo este conocimiento adquirido en un nuevo universo. Es decir, probablemente no vayamos a ver un nuevo We Happy Few en un buen rato.

Si quieres conocer la calificación que le dimos a este título durante su lanzamiento, puedes hacerlo a través de nuestra reseña escrita y en video.

Fuente: US Gamer