Watch Dogs: Legion estará gratis por tiempo limitado este fin de semana

¿Todavía no le has entrado a Watch Dogs: Legion? Entonces ya no tienes excusas. Ubisoft ha anunciado que la última entrega en su popular franquicia de hackers estará disponible de forma gratuita en todas las plataformas posibles, pero únicamente por tiempo limitado. Aquí te damos todos los detalles que necesitas para disfrutar de este juego sin costo alguno en estos próximos días.

Desde el 25 y hasta el 29 de marzo, podrás jugar Watch Dogs: Legion completamente gratis. Lo mejor de todo es que esta promoción aplica para todas las consolas disponibles, es decir, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (a través de Epic Games Store y Ubisoft Store). Afortunadamente, podrás empezarlo a precargar desde el 24, para así tenerlo listo cuando se active la prueba gratuita.

Aunque podrás hacer casi todas las actividades que en el juego completo, el mapa estará limitado únicamente a la mitad de distritos y la historia se detendrá una vez que lleguemos a la misión de Sky Larsen. Por cierto, también podrás acceder al modo online.

Por otra parte, Ubisoft está ofreciendo descuentos en todas las versiones del juego y en todas las plataformas:

– Xbox: Del 23 de marzo al 15 de abril – 50% de descuento en las ediciones Standard y Ultimate.

– PlayStation: Del 24 al 31 de marzo – 50% de descuento en las ediciones Standard y Ultimate, y un 25% en el Season Pass.

– Ubisoft Store en Windows PC: Del 18 de marzo al 9 de abril – 50% de descuento en las ediciones Standard, Gold y Ultimate, y un 25% en el Season Pass.

– Epic Games Store en Windows PC: Del 25 de marzo al 8 de abril – 50% de descuento en las ediciones Standard, Gold y Ultimate, y un 25% en el Season Pass.

– Stadia: Del 25 al 29 de marzo – 50% de descuento en las ediciones Standard, Gold y Ultimate, y un 25% en el Season Pass.

Via: VG247