Black Widow retrasa su estreno y confirma lanzamiento en Disney+

Originalmente pensada como un estreno exclusivo de cines, Black Widow no solo ha sido retrasada, sino que también llegará el mismo día a Disney+, pero deberás pagar Acceso Premiere para verla. Vía Twitter, la cuenta oficial de Marvel Studios se encargó de confirmar la noticia.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021