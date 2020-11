Usuarios de PS5 reportan varios problemas al utilizar un disco duro externo

Ningún hardware nuevo llega exento de errores, y parece que el PlayStation 5 está sufriendo de múltiples errores de corrupción en los archivos. Si estás utilizando un disco duro externo para almacenar tus juegos de PS4, es probable que ya te hayas encontrado con un mensaje advirtiéndote que debes repararlo, o de lo contrario se perderá tu información. Acá te explicamos qué está pasando.

El error en cuestión te obliga a reconstruir la base de datos, y esto sucede al momento de intentar correr un juego de PS4 desde una unidad HDD. Al hacerlo, el sistema regresa a la normalidad. También existe otro error al momento de transferir información de un PS4 a un PS5, en el cual se reinicia la consola sin ningún motivo aparente, pero similar al anterior, las cosas empiezan a funcionar cuando seguimos todos los pasos.

“Mi PS5 ha crasheado varias veces seguidas por el problema de reconstrucción de base de datos. Cambie a Wifi, no tengo un disco externo conectado y aún así sigue crasheando. Ni siquiera he jugado. Solo he estado descargando aplicaciones y juegos.”