Un nuevo juego de DC llegará a dispositivos móviles

Aunque los nuevos adelantos de Gotham Knights y Suicide Squad: Kill the Justice League fueron los anuncios relacionados con videojuegos más esperados del DC FanDome, esta presentación también nos sorprendió al anunciar un nuevo título, conocido como DC Heroes & Villains.

Este título es una experiencia free-to-play para dispositivos. Aunque el tráiler de revelación no nos muestra gameplay, en el sitio oficial de esta entrega se pueden ver imágenes que revelan un estilo de juego de puzzle, muy similar a los visto en Bejeweled. El pre-registro ya está abierto aquí.

DC Heroes & Villains aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero es muy probable que no tengamos que esperar mucho para ver este título en nuestros celulares. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto de Suicide Squad: Kill the Justice League. De igual forma, este es el tráiler de Gotham Knights.

Nota del Editor:

Este no es el anuncio que muchos esperaban, pero los juegos de este tipo usualmente tienen una buena recepción en dispositivos móviles, por lo que valdría la pena darle una oportunidad a esta entrega.

Vía: DC FanDome