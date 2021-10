Shazam! Fury of the Gods es la anticipada secuela para la película original de 2019 y durante el DC FanDome 2021 tuvimos nuestro primer vistazo oficial a la cinta. Bueno, en realidad solo nos mostraron material relacionado al detrás de escenas de su producción, pero de todos modos pudimos ver unos cuantos detalles interesantes.

Shazam! Fury of the Gods llegará a cines el 2 de junio de 2023.

Nota del editor: La verdad es que no soy muy fan de estos vistazos al detrás de cámaras. Entiendo que tal vez no tuvieron tiempo para filmar un debido teaser, pero no siento que este tipo de avances sean muy útiles que digamos.

Via: DC FanDome