Ubisoft Toronto se une al remake de Prince of Persia

Estamos ante el renacer de la franquicia de Prince of Persia, dado que hace no mucho se lanzó un nuevo juego en forma, The Lost Crown, para después revelarse la versión Roguelike, misma que en estos momentos se encuentra en lanzamiento anticipado para quienes lo quieran comprar. Y a pesar de esto hay algo que no olvidan los jugadores, el remake de The Sands of Time, juego que desde su primera revelación sufrió de polémicas por lo mal que se veía y eso lo ha llevado retrasarse múltiples veces.

En noticias recientes del proyecto se ha lanzado un nuevo comunicado, el cual indica que ahora el equipo de Ubisoft Toronto se está uniendo al desarrollo de este juego, además aseguran que la creación de esta nueva versión del clásico de la era de Gamecube va muy bien. Y ahora con la suma de esta división podrán tener un proyecto más que sólido, pues han creado títulos como Watch Dogs Legion, Far Cry 5 y algunos títulos más.

Ubisoft Toronto is joining the development of the remake of Prince of Persia: The Sands of Time!

We’re excited to rewind time and bring our studio’s creativity, expertise and updated tech to refresh this beloved classic with our partners at @UbisoftMTL. pic.twitter.com/kksyihIjKG

— Ubisoft Toronto (@UbisoftToronto) June 3, 2024