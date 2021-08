Twitter ya habilitó la monetización de los Espacios, pero…

Tras haber introducido los Espacios en Twitter, esta función ha ido evolucionando constantemente y ahora la plataforma ha introducido una opción que permite a los anfitriones monetizar su contenido en vivo.

Específicamente, esta función lleva como nombre Ticketed Spaces y por el momento solo está disponible en los Estados Unidos, y para usuarios que tengan al menos más de mil seguidores en la red sociales. Esta función llegará a la aplicación de iOS en todo el mundo, pero primero es necesario habilitarla desde los ajustes de monetización en tu perfil.

we know it’s important for people on Spaces to monetize through their content, and have more intimacy with their growing community. that’s why you can now apply to get Ticketed Spaces & Super Follow directly from your profile pic.twitter.com/db1rQGUEIl

— Spaces (@TwitterSpaces) June 22, 2021