La próxima semana Sony anunciará de forma oficial los juegos que llegarán a PlayStation Plus en septiembre, pero tal y como ha estado ocurriendo estos últimos meses, una filtración se les podría haber adelantado.

De acuerdo con el sitio francés Dealabs, que anteriormente ha resultado ser una fuente confiable en cuanto a filtraciones de PS+, los juegos que recibiremos el próximo mes son Overcooked: All You Can Eat para PS5, mientras que en PS4 nos esperan Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds.

A diferencia de otras listas filtradas anteriormente, ésta no suena como algo tan descabellado, por lo que no sería sorprendente que estos títulos sí lleguen a ser los oficiales. Específicamente, sería el miércoles cuando Sony dé a conocer oficialmente los juegos para septiembre.

Via: dealabs