Tunic fue revelado en el PC Gaming Show de 2017. Desde entonces, los usuarios de PC y Xbox han estado esperando ansiosamente por este título, el cual conserva todo el espíritu de los juegos clásicos de The Legend of Zelda. Después de cinco años, este título independiente por fin ha llegado a nuestras manos.

En estos momentos ya puedes ingresar a tus consolas de Xbox o PC, y comprar Tunic. Junto a esto, los usuarios de Xbox Game Pass ya pueden descargar este título sin costo adicional.

El juego solo pesa 3 GB, por lo que el espacio no será un problema, incluso con tu Xbox Series S. Junto a esto, las primeras reseñas de Tunic han comenzado a surgir, y la opinión general es que esta es una de las mejores exclusivas del Xbox de 2022.

Recuerda, Tunic ya está disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, aquí te decimos si el servicio de Xbox All Access vale la pena o no.

Nota del Editor:

Tunic luce increíble, y ya estoy descargando el juego. No puedo esperar ver si este título sobrevive al hype, algo que es muy posible. En unos días conocerán más sobre mis opiniones sobre este título, esperen gameplay y reseña.

Vía: Xbox