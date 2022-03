El día de ayer se reveló que Xbox All Access ya está disponible en México. Este servicio te permite comprar un Xbox Series X|S a pagos mensuales que, en teoría, son más accesibles para el público. Sin embargo, ¿acaso vale la pena obtener estas consolas por este medio? Aquí te lo decimos analizando los precios.

Xbox All Access cuenta con dos opciones por el momento, y cada una ofrece una consola y 24 meses de Game Pass Ultimate, servicio que te da acceso a cientos de juegos, tanto de la librería de Xbox como de EA, e incluye Live Gold. De esta forma, estos son los precios disponibles:

-Xbox Series S – $583.10 MXN por 24 meses sin intereses.

-Xbox Series X – $812.30 MXN por 24 meses sin intereses.

Esto quiere decir que en un lapso de dos años, terminarás pagando $13,994 pesos mexicanos por el Xbox Series S, y $19,495 pesos por el Xbox Series X. A primera instancia esto suena como una mala oferta, ya que comprar las consolas a contado es más barato actualmente. El Series S tiene un precio de $8,499 pesos, y es fácil encontrarla con un descuento. Por su parte, el Series X usualmente está disponible a $13,999 pesos, aunque conseguir esta pieza de hardware sigue siendo difícil, y varias tiendas ofrecen precios diferentes.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta al Xbox Game Pass Ultimate. Con All Access, tendrás acceso a este servicio durante 24 meses. Una suscripción mensual a este servicio tiene un precio de $229 pesos, lo que daría un total de $5,496 pesos por dos años. Junto a esto, también está disponible una suscripción por tres meses, la cual cuesta $689 pesos, o $5,512 pesos por los dos años.

Tomando esto en consideración, si no haces uso del Xbox All Access, estos son los precios si decides comprar por separado un Series X|S y pagar Game Pass Ultimate durante dos años usando los paquetes de tres meses:

-Xbox Series S – $14,011 MXN

-Xbox Series X – $19,511 MXN

De esta forma, parece que Xbox All Access sí vale la pena, pero no por mucho en realidad. Junto a esto, comprar un Series S por este medio no sería lo indicado, ya que puedes encontrar esta consola de una forma bastante sencilla a un menor precio. Sin embargo, si deseas un Xbox Series X, esta es la mejor opción para hacerlo en estos momentos.

Recordemos que conseguir un Xbox Series X sigue siendo complicado por el momento, y usualmente puedes encontrar esta consola arriba de su precio sugerido en diferentes lugares. La cuestión ahora es solo que estés dispuesto a pagar los pagos mensuales. Puedes conocer más sobre el Xbox All Access aquí. De igual forma, el desarrollo del nuevo Perfect Dark se está enfrentando a varios problemas.

Nota del Editor:

El Xbox All Access es algo que todos aquellos que desean disfrutar de las ofertas de Xbox, y no desean gastar todo el dinero en un solo pago, deben aprovechar. Aunque la diferencia es mínima, para conseguir un Series X, esta es la mejor forma por el momento en México.

Vía: Xbox