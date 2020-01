Tres increíbles indies llegarán a Xbox Game Pass para PC

Xbox Game Pass continúa demostrando que es uno de los mejores servicios para videojuegos que se ha visto. A pesar de que hoy se anunció la salida de algunos títulos que pueden ser considerados esenciales para cualquier plataforma, tres increíbles indies están en camino a la versión de PC.

Xbox ha revelado que Children of Morta, GRIS y A Plague Tale: Innocence llegarán en las próximas semanas a la versión de PC de Xbox Game Pass, por el momento no hay noticias sobre el Xbox One. De igual forma, no hay una fecha en específico para ver estos juegos en la plataforma.

Children of Morta es un juego de rol de acción basado en una historia sobre una extraordinaria familia de héroes. Con una mezcla única de acción-aventura, RPG, rogue-lite y hack and slash, desarrollarás no solo personajes individuales sino también a toda la familia mientras se enfrentan a una oscuridad invasora.

GRIS es una experiencia serena y evocadora, libre de peligro, frustración o muerte. Explora un mundo meticulosamente diseñado que cobra vida con arte delicado, animación detallada y una elegante partitura original donde rompecabezas ligeros, secuencias de plataformas y desafíos opcionales basados ​​en habilidades se revelarán a medida que se desarrolla la historia, lo que le permite a Gris ver su mundo de diferente manera.

A Plague Tale: Innocence sigue la triste historia de la joven Amicia y su hermano pequeño Hugo en un viaje desgarrador a través de las horas más oscuras de la historia en este aclamado juego de acción y aventura. Cazados por los soldados de la Inquisición y rodeados de enjambres imparables de ratas, lucharán por sobrevivir contra viento y marea y luchar por encontrar un propósito en este mundo brutal e implacable.

Vía: Xbox